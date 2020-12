Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Heidesheim, Person verstirbt nach auffälligem Verhalten

MainzMainz (ots)

Montag, 14. Dezember 2020 - 07:20 Uhr

Nachdem ein 41-jähriger Heidesheimer am frühen Montagmorgen mit ungewöhnlichem Verhalten in Heidesheim aufgefallen ist, verstirbt er kurze Zeit später.

Gegen 07:00 Uhr gehen über den Notruf der Polizei mehrere Anrufe aus Heidesheim ein. Die Mitteiler schildern, dass ein Mann mit zum Teil aggressivem und verwirrten Verhalten in der Mainzer Straße von Haus zu Haus läuft, bereits an mehreren Häusern geklingelt hat und für Unruhe bei den Bewohnern gesorgt hätte. Nachdem er kurze Zeit später durch Heidesheimer Bürger festgehalten werden kann, weist er Anzeichen einer Erkrankung auf. Nach dem Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes soll der Mann versorgt werden. Noch während der Erstversorgung verliert er das Bewusstsein und verstirbt kurze Zeit später. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wird ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung zwischen der Kriminaldirektion Mainz und der Staatsanwaltschaft Mainz geführt. Am Dienstagmorgen erfolgt zur Klärung der Todesursache eine Obduktion.

