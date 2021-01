Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallverursachender LKW gesucht

BendorfBendorf (ots)

Am heutigen Morgen kam es in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Sattelzugmaschine die Mittelinsel in Höhe der Hausnummer 32 überfuhr. Hierbei wurden 2 Straßenschilder abgerissen, welche mindestens ein Fahrzeug des Gegenverkehrs beschädigten. Die Sattelzugmaschine wurde durch Zeugen als beige oder weiß beschrieben und müsste im Frontbereich linksseitig beschädigt sein. Teile der lichttechnischen Einrichtungen wurden abgerissen und verblieben an der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer des Lastkraftwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wird darum gebeten Hinweise zum Unfallverursacher der Polizei in Bendorf zu melden.

