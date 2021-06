Polizei Mettmann

POL-ME: Kioskinhaber und Mitarbeiterin überfallen - Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Monheim am Rhein - 2106025

Mettmann (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter haben am Freitagabend (4. Juni 2021) den Inhaber sowie die Mitarbeiterin eines Kiosks an der Krischerstraße in Monheim am Rhein überfallen und ausgeraubt.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatten Inhaber und Mitarbeiterin (ein 66-jähriger Monheimer sowie eine 63-jährige Monheimerin) gegen 18:35 Uhr das Kiosk mit Lottoannahmestelle auf der Krischerstraße geschlossen und verlassen. Als die beiden kurz darauf auf den rückwärtig gelegenen Parkplatz gingen, um nach Hause zu fahren, wurden sie von zwei Männern überfallen.

Einer der beiden Täter schubste die Frau zu Boden und fuchtelte dabei mit einem Messer herum, wobei der Kioskbetreiber leicht an der Hand verletzt wurde. Der Räuber forderte sie zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf, während der andere Täter "Schmiere" stand. Die beiden Täter entrissen der Monheimerin ihren Einkaufskorb, in dem sie ihren Rucksack samt Smartphone und Portemonnaie gepackt hatte. Anschließend rannten sie in Richtung Busbahnhof zu einem dunklen Auto (vermutlich BMW-Kombi), in dem zwei weitere Männer gesessen haben sollen. Dann fuhr das Quartett in dem Wagen davon.

Kurz darauf wurde die Polizei alarmiert, welche umgehend nach den flüchtigen Räubern fahndete. Leider konnten dabei jedoch weder verdächtige Personen noch ein verdächtiges Fahrzeug angetroffen werden.

Zu den beiden Räubern auf dem Parkplatz liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

- männlich - etwa 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - komplett schwarz gekleidet, inklusive schwarzem Mundschutz und schwarzer Kappe (mit dem Schirm nach vorne getragen) - "südländisches Erscheinungsbild"

Die beiden Männer in dem Auto sollen um die 30 Jahre alt gewesen sein und ebenfalls ein - laut Zeugen - südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall beobachtet oder kennt möglicherweise sogar die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell