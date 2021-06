Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin nach Verkehrsunfall auf der Rüschebrinkstraße schwer verletzt

Dortmund (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag (10. Juni) durch einen Verkehrsunfall in Scharnhorst schwer verletzt worden.

Zeugenaussagen zufolge fuhr die Kamenerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem Wagen aus Richtung Westen kommend über die Kreuzung in Richtung der B 236. Zeitgleich bog der Fahrer eines entgegenkommenden Opel nach links in die Rüschebrinkstraße ab. Beide Autos prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Die 40-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Pkw blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rüschebrinkstraße in Richtung Norden bis etwa 16.10 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über die B 236 abgeleitet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

