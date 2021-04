Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pkw-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Am 25.04.2021, gegen 02:23 Uhr, bemerkte eine Streife auf der Ückendorfer Straße einen fahrenden, unbeleuchteten Pkw. Die Beamten beabsichtigten den Pkw anzuhalten und forderten den Pkw-Fahrer mittels Anhaltezeichen auf, stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam der Pkw-Fahrer zunächst auch nach. Beim Aussteigen der Beamten aus dem Streifenwagen setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt mit dem unbeleuchteten Pkw unvermittelt fort und entzog sich so zunächst der Kontrolle. Im weiteren Verlauf missachtete der Pkw-Fahrer die weiteren Anhaltezeichen der Polizei. Die Flucht erstreckte sich über mehrere innerstädtische Straßen und endete im Bereich der Hattinger Str. Dort versuchte der Pkw-Fahrer einen Streifenwagen zu überholen, touchierte diesen und kam in einem Grünbereich zum Stehen. Es entstand leichter Sachschaden. Der Pkw-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell