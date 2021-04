Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Taxifahrer ausgeraubt - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der vergangenen Nacht haben drei bislang unbekannte Täter einen Taxifahrer beraubt und sind anschließend geflüchtet. Die Tatverdächtigen stiegen heute Morgen, 23. April 2021, gegen zwei Uhr am Taxistand eines Krankenhauses an der Virchowstraße in Ückendorf ein und gaben an, in die Altstadt zu wollen. In der Nähe eines Tennisclubs auf der Zeppelinallee sagten sie, aussteigen zu wollen. Als der 66 Jahre alte Fahrer anhielt, rissen die Unbekannten dem Mann die Geldbörse aus der Hand und flüchteten in Richtung Innenstadt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Tatverdächtigen erschienen athletisch, trugen dunkle Kleidung und Baseballcaps, zudem eine Corona-Schutzmaske. Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell