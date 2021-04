Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 37-Jähriger nach Schlägerei im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 21. April 2021, kam es gegen 21.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Wanner Straße in Bulmke. Dabei schlug ein 43-jähriger Essener auf einen 37 Jahre alten Gelsenkirchener ein und verletzte ihn leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schläger entfernte sich in unbekannte Richtung, konnte aber ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell