Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach eskalierten Streitigkeiten in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten sind am Dienstag, 20. April 2021, zwei Gelsenkirchener im Alter von 26 und 52 Jahren verletzt worden. Um 17.48 Uhr grillte der 26-Jährige im Hinterhof. Der 52-Jährige war damit nicht einverstanden, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im Zuge dessen wurde der 26-Jährige leicht verletzt und sein Mobiltelefon wurde beschädigt. Ein weiterer Nachbar griff schlichtend ein, und es gelang ihm, die Kontrahenten zu trennen. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Um 18.45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei eine Schlägerei auf der Herbertstraße. Als Polizeibeamte an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, hielten sich dort auf dem Gehweg und der Straße mehrere Personen auf, der 52-Jährige lag verletzt auf dem Boden. Nach Zeugenangaben war es kurz zuvor erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 52-Jährigen, dem 26-Jährigen und drei weiteren Personen gekommen. Dabei wurden demnach eine Eisenstange und ein Klappmesser eingesetzt. Als sich Zeugen einmischten, flüchteten der 26-Jährige und die drei Unbekannten. Ein Rettungswagen brachte den 52-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

