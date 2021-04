Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche schmeißen Steine auf Schiff

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Dienstagnachmittag (20. April, 15:55 Uhr) von einer Brücke an der Kurt-Schumacher-Straße Steine auf ein Schiff auf dem Rhein-Herne-Kanal geworfen. Es wurde nichts beschädigt. Das zuständige Kommissariat der Polizei für Wasserschutzangelegenheiten in Duisburg sucht Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können. Einer von ihnen soll ein gelbes T-Shirt getragen haben. Anrufe werden unter 0203 2800 entgegen genommen.

Journalisten können sich mit Rückfragen an die Pressestelle der Polizei Duisburg unter 0203 280-1045 wenden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell