LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg Explosionen von Postsendungen: Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise zu Paketversender

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg Explosionen von Postsendungen: Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise zu Paketversender

Stuttgart

Zu der Person, die am Montag, 15. Februar 2021, gegen 14 Uhr in einer Postannahmestelle in der Rosengasse 5 in Ulm Pakete mit versteckten Sprengsätzen an Firmen in Eppelheim, Neckarsulm und Pfaffenhofen verschickt hat, bitten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Sonderkommission des Landeskriminalamts Baden-Württemberg erneut um die Mithilfe der Bevölkerung.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, setzt die Staatsanwaltschaft Heidelberg eine Belohnung von 5.000 Euro aus.

- Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? - Wer kann Hinweise zu dem von dieser Person getragenen, auffälligen Schal geben? - Wer kann Hinweise zu möglichen Begleit- oder Kontaktpersonen geben?

Die Überwachungskamera der Postannahmestelle zeichnete den Versand auf. Das Überwachungsvideo können Sie auf der Homepage der Polizei Baden-Württemberg aufrufen: https://fahndung.polizei-bw.de

Bei der Explosion der Postsendungen bei der Firma Wild in Eppelheim und der Firmenzentrale von LIDL in Neckarsulm wurden vier Personen verletzt. Der dritte Sprengsatz konnte rechtzeitig abgefangen und entschärft werden.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Hinweise nehmen die Hotline der Sonderkommission, Telefon 0711 5401 3333 oder jede andere Polizeidienststelle rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell