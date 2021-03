Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

Marihuana im dreistelligen Kilobereich:

Staatsanwaltschaft und Polizei zerschlagen Dealerring

Wie die Staatsanwaltschaft Baden-Baden mitteilt, gelingt am 7. Februar 2021 am Grenzübergang Iffezheim die Beschlagnahme von 110 Kilogramm Marihuana, die in einem professionellen Rauschgiftversteck in einem Kleintransporter über die Grenze von Frankreich nach Deutschland geschmuggelt werden sollten.

Dank der Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, sowie einer gemeinsamen Ermittlungseinheit der Bundespolizeidirektion und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg konnten Anfang März weitere Festnahmen erfolgen. Drei Männer im Alter von 25, 28 und 38 Jahren, die mutmaßlich einer Bande angehören, wurden im Raum Ludwigsburg festgenommen.

Den beiden deutschen und dem türkischen Staatsangehörigen, die sich mittlerweile in Untersuchungshaft befinden, wird unter anderem vorgeworfen, in Zusammenarbeit mit weiteren flüchtigen Tatverdächtigen seit geraumer Zeit regelmäßig Transporte mit Marihuana im dreistelligen Kilobereich von Spanien nach Deutschland organisiert zu haben.

Im Zusammenhang mit der Festnahme erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen geringe Mengen von Betäubungsmitteln und Mobiltelefone aufgefunden wurden, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell