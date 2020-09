Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hauneck (ots)

Eine 38-jähriger Fahrzeugführerin aus Eiterfeld befuhr am Freitag, 04.09.2020 um 13:53 Uhr mit ihrem Opel die Fuldaer Straße in Hauneck-Sieglos von der B 27 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Hauneck fuhr entgegengesetzt. In Höhe der Hausnummer 14 kam die Eiterfelderin zunächst über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte leicht den entgegenkommenden Pkw des Fahrzeugführers aus Hauneck. Im weiteren Verlauf kam dann der Opel komplett nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort stehenden Laternenmast. Dieser wurde durch den Anprall komplett umgedrückt. Zeugen gaben an, dass die Verursacherin Schaum vor dem Mund hatte und krampfte, als sie diese aus ihrem Fahrzeug holten. Ursächlich könnte ein epileptischer Anfall gewesen sein. Die Verletzte wurde mit einem RTW zwecks weiterer Untersuchung ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beschädigte Laterne wurde durch die Gemeinde Hauneck entfernt. An beiden Fahrzeugen, sowie an der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5300 Euro.

gefertigt: Bohle PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell