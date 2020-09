Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Fahrerflucht Rechberggelände Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Am Freitagabend (04.09.) parkte ein weißer Skoda Fabia zwischen 21:15 Uhr - 21:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Rechberggelände in Bad Hersfeld. Als die 24-jährige Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkte sie einen Sachschaden an der Stoßstang in Höhe von 2000,-EUR. Hinweise auf einen Verursacher wurden nicht hinterlassen.

Am 05.09.2020, gg. 02:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 in der Ortslage Ludwigsau/Friedlos. Dabei musste ein 26-jähriger Bad Hersfelder in Höhe der Goethestraße einem ihn entgegenkommenden, unbekannten schwarzen Pkw ausweichen, der auf seine Spur geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der 26-jährige mit seinem grauen Audi nach rechts und geriet in den Straßengraben, wo er ein Verkehrsschild umfuhr und an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der schwarze Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter in Fahrtrichtung Bebra.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. .

