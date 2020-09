Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Klein-Transporter aufgebrochen

Zwei Täter festgenommen

Emmerich am Rhein (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners konnten am Samstag, 19.09.2020 gegen 03:55 Uhr zwei Niederländer in unmittelbarer Tatornähe festgenommen werden. Zuvor hatten sie auf dem Nollenburger Weg einen VW-Transporter aufgebrochen. Im PKW des 39-jährigen Täters aus 'S-Heerenberg wurden diverse Werkzeuge und Elektrogeräte aufgefunden. Diese konnten im Laufe des Tages teilweise einem weiteren Kfz-Aufbruch auf der Eltener Straße in Emmerich zugeordnet werden. Da gegen den 42-Jährigen aus Doetinchem auch noch ein Haftbefehl vorlag, wurde dieser anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

