Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Autofahrer übersieht Radfahrer - Kind schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag kam es um 12:45 Uhr auf der Nimweger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Ein 42-jähriger Mann aus Kleve übersah nach dem Einbiegen von der Brabanter Straße in die Lindenallee einen 9-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad die Lindenallee überquerte. Durch die Kollision wurde der Junge aus Kleve schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die ergänzende Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821/5040 zu melden.

