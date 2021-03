Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Wurst mit Nagel versehen und ausgelegt

Raesfeld (ots)

Eine Scheibe Leberwurst, gespickt mit einem Nagel - diesen Fund hat am Freitag ein Zeuge im Außenbereich von Raesfeld gemacht. Die augenscheinlich als "Hundeköder" ausgelegte Wurst fand sich im Grünbereich neben der Straße Isselkämpe. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell