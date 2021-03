Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Auto in den Graben gerutscht

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 4.200 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Freitagmorgen in Borken gekommen ist. Ein 33-Jähriger war gegen 06.40 Uhr auf dem Nordring stadtauswärts unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Bocholter durch Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen rutschte über die Gegenfahrbahn und weiter nach links in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell