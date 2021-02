Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag (21.02.2021) zwischen 12:00 Uhr und 21:40 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Sprottauer Straße ein.

Zur Tatzeit gelang es den Tätern nach dem derzeitigen Sachstand, durch ein zum Lüften gekipptes Fenster an den Griff des benachbarten Fensters zu fassen und diesen zu entriegeln. Nach dem Einstieg in die Wohnung wurde diese nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Mit einem erbeuteten Notebook flüchteten die Einbrecher im Anschluss unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Im Hinblick auf die Tatbegehungsweise warnt die Bonner Polizei: Schließen sie immer alle Fenster und Türen, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen oder schlafen gehen. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster - sie sind für Einbrecher kein Hindernis sondern eine Tatgelegenheit. Lassen Sie daher ein auf Kipp stehendes Fenster nicht unbeobachtet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell