Polizei Bonn

POL-BN: Gaststätteneinbruch in Bonn-Lessenich - Unbekannte entwendeten Bier und Tiefkühlkost - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 19.02.2021, gegen 21:00 Uhr, und dem 20.02.2021, gegen 15:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte auf dem "Bonner Logsweg" in Lessenich ein: Nach der Spurenlage hatten sich die Unbekannten durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Räumlichkeit verschafft. Hier entwendeten sie dann neben 12 Flaschen Bier aus dem Thekenbereich auch zwei Tüten Tiefkühlkost aus der Küche und ein Kinderfahrrad der Marke "Mc Kenzie". Mit ihrer Beute verließen die Einbrecher den Tatort dann unerkannt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell