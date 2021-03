Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitag in Isselburg bei einem Auffahrunfall erlitten. Die 41-jährige Bocholterin war gegen 08.30 Uhr auf der Bocholter Straße (B67) in Richtung Isselburg unterwegs, als sie vor einer Ampel an der Kreuzung zu den Straßen Isselburger Feld und Am Fenn abbremste. Eine 27-jährige Bocholterin hinter ihr bemerkte das zu spät und fuhr auf. Die Verletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

