Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Spielgeräte unbrauchbar

Gronau (ots)

Mutwillig unbrauchbar gemachte worden sind einige der Spielgräte auf einem Spielplatz in Gronau. Bereits vor einer Woche stellten städtische Mitarbeiter bei einem Kontrollgang fest, dass Randalierer auf dem Spielplatz Selker Straße/Spechtholtshook ihr Unwesen getrieben haben. Weitere Beschädigungen kamen am Mittwoch hinzu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell