Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Glatte Straße

Auto überschlägt sich

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 18-Jährige am Freitagmorgen in Epe. Die Gronauerin war gegen 07.10 Uhr mit ihrem Auto auf dem Wirtschaftsweg Harreweg aus Richtung Dakelsberg kommend in Richtung Amelandsweg unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin mit der linken Fahrspur auf den Grünstreifen und geriet ins Schleudern. Auf dem Dach liegend endete sie Fahrt. Die 18-Jährige konnte sich selbständig aus ihrem Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt war es auf dem Wirtschaftsweg teilweise winterglatt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell