Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec am Krankenhaus entwendet

Gronau (ots)

Auf ein Pedelec des Typs Traveller E-Gold Wave des Herstellers Kettler samt Fahrradkorb sowie -tasche hatte es ein Dieb in Gronau abgesehen. Zu der Tat im Innenhof des Krankenhauses am Möllenweg kam es am Dienstag zwischen 06.15 und 15.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell