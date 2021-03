Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Auffahrunfall vor Ampel

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen haben sich ein Autofahrer und dessen Beifahrerin am Donnerstag in Epe zugezogen. Vor einer roten Ampel der Abfahrt Bundesstraße 54 / Gronauer Straße wartete gegen 20.50 Uhr der 61-Jähriger in seinem Wagen. Der Gronauer hatte die Bundesstraße aus Richtung Ochtrup kommend befahren und in Richtung Gronauer Straße verlassen. Den Wartenden bemerkte ein 40-Jähriger zu spät und fuhr mutmaßlich ungebremst auf. Der Mann aus Rheine stieg aus seinem Auto und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, gefolgt von einem Zeugen. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem ergab sich der Verdacht auf Konsum berauschender Mittel. Ein Drogentest bestätigte dies. Um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Insgesamt rund 13.500 Euro Sachschaden entstanden bei dem Auffahrunfall. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Rheinenser ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell