Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Roller frisiert

Stadtlohn (ots)

Einen Motorradführerschein hätte der junge Rollerfahrer gebraucht. Bei einer Kontrolle am Donnerstagmittag an der Burgstraße in Stadtlohn stellten Polizeibeamte eine Vielzahl von leistungssteigernden Veränderungen an dem Leichtkraftrad fest, sodass die mögliche Höchstgeschwindigkeit deutlich jenseits der erlaubten 45 km/h liegen dürfte. Angaben zur Geschwindigkeit konnte der 15-jährige Verkehrsteilnehmer nicht machen: Über einen Tacho verfügte das Fahrzeug nicht. Zur Beweissicherung stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Nun folgt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell