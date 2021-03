Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter und Trekkingbike entwendet

Gronau (ots)

Auf einen E-Scooter des Typs Trekstor sowie auf ein blaues Trekkingbike des Herstellers Gudereit hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Die Täter betraten ein Grundstück an der Stettiner Straße und entwendeten die Gegenstände aus einem unverschlossenen Schuppen. Zu dem Geschehen kam es zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und Freitag, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell