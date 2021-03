Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Montagmorgen (15.03.), befuhren ein 38-jähriger Mann aus Halle mit einem Ford Focus und ein 54-jähriger Mann aus Niederaula mit einem VW Passat die B62 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Beiershausen. Am Ortsausgang von Asbach musste der Focus-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der 54-jährige Mann aus Niederaula zu spät und fuhr ungebremst auf den Focus des Mannes aus Halle auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Pkw-Fahrer verletzen sich bei dem Unfall leicht.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schenklengsfeld - Am Sonntag (14.03.), gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Mann aus Friedewald mit einem VW Passat in der Goethestraße beim Ausparken rückwärts gegen den am Straßenrand geparkten Opel Zafira eines 37-jährigen Mannes aus Friedewald. Anschließend entfernte sich der 45-jährige Mann ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Eine aufmerksame Zeugin sah den Unfall und fuhr dem Unfallverursacher nach, der eine Straße weiter anhielt, um sich den Unfallschaden an seinem Fahrzeug zu betrachten und setzte die Fahrt anschließend fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Alleinunfall

Bad Hersfeld - Am Montagmorgen (15.03.), gegen 07:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Wildeck die Bundesstraße 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld, als hinter ihm ein Rettungswagen unter Einsatz von Sondersignalen heranfuhr. Um diesem Platz zu machen fuhr der 28-jährige Mann nach rechts und stieß dabei gegen die Schutzleitplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell