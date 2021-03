Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Gartenzaun und Hecke beschädigt

Alsfeld - Am Montag (15.03.), gegen 06:30 Uhr, fuhr ein LKW rückwärts in die Uhlandstraße ein und stieß auf unbekannte Art und Weise mit dem Gartenzaun und der Hecke bei der Hausnummer 2 zusammen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt:

Polizeistation Alsfeld, Boppert, VA'e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell