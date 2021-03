Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda - Ein Einfamilienhaus in der Robert-Kornfeld-Straße war am Samstag (13.03.), gegen 20:45 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter versuchten eine Kellertür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

