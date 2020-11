Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ausländerfeindliche Beleidigungen in Zinnowitz

HeringsdorfHeringsdorf (ots)

Am 31.10.2020 musste eine in Deutschland lebende vierköpfige Familie mit afrikanischen Wurzeln während eines Spazierganges gegen 18:15 Uhr in Zinnowitz ausländerfeindliche Beleidigungen erdulden. Diese wurden durch eine männliche Person gerufen. Die eingesetzten Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Volksverhetzung und der Beleidigung auf. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 44-jährigen Deutschen. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Staatsschutz der Kriminalpolizei Anklam übernommen.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell