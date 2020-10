Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneute Sachbeschädigung am Neubau vom Polizeihauptrevier in Greifswald

GreifswaldGreifswald (ots)

Am 31.10.2020 gegen 07:35 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier in Greifswald erneut zwei Graffiti-Schmierereien am neuen Gebäude des Polizeihauptrevieres fest. Unbekannte Täter brachten diese Schmierereien in der Nacht vom 30.10.2020 zum 31.10.2020 an der Fassade des Gebäudes an. Die zwei Graffitis sind in der Farbe schwarz und ohne erkennbaren Schriftzug. Sie haben eine Größe von 1,80m x 1,20 m und 1,20 m x 1,15 m und befinden sich an der Außenfassade am Neubau. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

