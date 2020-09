POL-PDLD: Freimersheim - Fahrraddiebstahl

Polizeidirektion Landau

Freimersheim (ots)

Dreist verhielten sich am vergangenen Montagabend (21.09.2020, 21 Uhr) ein unbekanntes Paar in der Straße "Am Bildberg". Mit einem hellen PKW - vermutlich Hyundai - hielten sie vor einem Anwesen an und luden zwei Kinderlaufräder in ihr Fahrzeug, die in einem Carport abgestellt waren. Der Sachverhalt wurde gestern der Polizei mitgeteilt. Hinweise zu den beiden Personen bzw. zum PKW nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

