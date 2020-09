Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Partnerin beleidigt und verletzt

Edenkoben (ots)

Betrunken kam am Mittag (23.09.2020, 15.30 Uhr) der Partner nach Hause und fing Streit mit seiner Lebensgefährtin an. Im Verlauf des Streits randalierte er im Wohnzimmer. Als die Frau eingriff, wurde sie mit ausgelassenen Schimpfwörtern beleidigt und am Arm verletzt. Die Frau erstattete zu Recht eine Strafanzeige. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

