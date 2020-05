Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle an und aus Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots)

An der Stolzbergstraße wurden am Sonntag (17. Mai), kurz vor 2 Uhr morgens, an insgesamt drei Fahrzeugen die Antennen gestohlen. Durch eine Videokamera wurden die Täter bei ihrer Tat aufgezeichnet. Es handelte sich um zwei männliche Täter. Der erste war bekleidet mit einer schwarzen Kappe, einer hellen Jacke mit dunklen Streifen im Schulterbereich sowie mit hellen Turnschuhen. Der zweite Täter war dunkel gekleidet und trug eine helle Kappe auf dem Kopf. An der Robert-Koch-Straße drangen unbekannte Täter in zwei Pkw ein und durchwühlten deren Innenräume. Aus einem Fahrzeug wurde dabei Kleingeld gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen Sonntag (17. Mai), 15 Uhr und Montag (18. Mai), 4 Uhr.

