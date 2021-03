Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am Samstagnachmittag (13.03.) gelang es der Alsfelder Polizei, mit Unterstützung einer operativen Einheit der Kriminaldirektion Osthessen, drei mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat festzunehmen. Die Täter, stahlen in einem Lebensmittelmarkt in der Löbergasse Getränke sowie Drogerieartikel im Wert von rund 60 Euro. Bei den Tätern handelt es sich um eine 35-jährige Frau, einen 13-jährigen Jungen aus dem Raum Alsfeld sowie um einen 51-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Diebe konnte nach Verlassen des Marktes durch die Polizei festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen bezüglich noch weiterer möglicher durch das Trio begangener Diebstahlsdelikte dauernd noch an.

Stephan Müller

Pressesprecher

