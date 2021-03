Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Schrottbatterien gestohlen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Wohnungseinbruch innerhalb eines Mehrfamilienhauses

Bad Hersfeld - Zwischen Mittwoch (10.03.) und Freitag (12.03.) verschafften sich Unbekannte auf bisher noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Wigbertstraße. Dort drangen sie gewaltsam in eine Wohnung ein und durchsuchten diese. Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen die Täter Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Schrottbatterien gestohlen

Kichheim - In der Nacht zu Freitag (12.03.) verschafften sich Unbekannte auf bisher noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Am Friedrichsfeld". Dort stahlen sie mehrere Schrottbatterien von einem Lagerplatz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Einbruch innerhalb eines Mehrfamilienhauses

Bad Hersfeld - Zwischen Freitag (12.03.) und Samstag (13.03.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Uffhäuser Straße. Die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell