Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeugen gesucht!

Fulda - Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Freitag, (12.03.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 06.10 Uhr in Fulda die Magdeburger Straße aus Richtung Pappelweg kommend in Fahrtrichtung Domänenweg. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Laterne, drehte sich und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Mit leichten Verletzungen wurde der 29-jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Sachschaden

Fulda - Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag, (14.03.). Ein 19-jähriger Mazda-Fahrer befuhr gegen 20.15 Uhr in Fulda die Christian-Wirth-Straße stadtauswärts und wollte nach rechts in eine

Grundstückseinfahrt abbiegen. Er bemerkte die Einfahrt jedoch zu spät und versuchte abzubremsen. Gleichzeitig riss er das Lenkrad nach rechts, um noch rechtzeitig abbiegen zu können. Dies gelang ihm jedoch nicht und er prallte gegen einen Stromkasten am Gehwegrand, welcher beschädigt wurde. Vor Ort konnte der Stromkasten durch einen Mitarbeiter von Osthessen Netz provisorisch abgesichert werden.

Gefertigt:

(Polizeistation Fulda - Felbinger, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell