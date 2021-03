Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug kommt von Straße ab

Feldatal - Am Samstag (13.03.), gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Feldatal mit seinem weißen Seat die B49 aus Richtung Schellnhausen in Richtung Romrod. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet hierbei gegen eine Böschung mit Felsvorsprung. Der PKW kam danach wieder auf die Fahrbahn, drehte sich und kam im linken Flutgraben zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

Zusammenstoß an Autobahnausfahrt

Alsfeld - Am Montag (08.03.), gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 70 Jahre alter Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem schwarzen Mercedes die A5 von Frankfurt kommend und wollte an der Anschlussstelle Alsfeld Ost auf die B62 in Fahrtrichtung Alsfeld fahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 49 Jahre alten Autofahrer aus Grebenau, der mit seinem weißen VW die die B62 in Richtung Alsfeld befuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

