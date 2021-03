Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse gestohlen - Fahrräder gestohlen - Kennzeichenschild gestohlen - Versuchter Einbruch - Einbruch in Einfamilienhaus

Beim Einkaufen abgelenkt - Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Künzell - Am Donnerstag (11.03.), zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde eine 63-jährige Dame aus dem Raum Künzell Opfer von Taschendieben. Während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Landweg", wurde sie von einer ihr unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt. In diesem Moment stahl eine weitere weibliche Person die Geldbörse der Geschädigten aus deren Tasche, welche sie in einen Einkaufswagen gestellt hatte. In der Geldbörse befanden sich mehrere Plastikkarten sowie Bargeld.

Die Geschädigte konnte eine der Täterinnen gegenüber der Polizei wie folgt beschreiben: Weiblich, etwa 20 Jahre alt, circa 156 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, zierliche / schlanke Figur, gepflegte Erscheinung, lange braune lockige Haare, keine Brille und sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen zwischen Freitag (05.03.) und Donnerstag (11.03.) zwei Fahrräder aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schlitzer Straße. Die Täter drangen auf bisher noch unbekannte Art und Weise in den Kellerraum ein und stahlen ein Trekkingrad der Marke Liv in schwarz/grün sowie ein Trekkingrad der Marke Cube in schwarz/rot. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

Kennzeichenschild gestohlen

Fulda - Am vergangenen Freitag (12.03.), zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen - RÜD-MG 36 - welches an einem schwarzen VW Golf angebracht gewesen war. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Sturmiusstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda - In den Tagen vor Freitag (12.03.) versuchten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Walter-Georgii-Straße einzubrechen. Die Täter machten sich an der Terrassentür zu schaffen, konnten diese jedoch nicht öffnen. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda - Zwischen Samstag (13.03.) und Sonntag (14.03.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Arthur-Martens-Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

