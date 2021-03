Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Unfall mit Personenschaden

Am Samstag (13.03.), gegen 17.50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27, Höhe Marbach-Süd, zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Ein 28-jähriger Ford-Fahrer aus Fulda befuhr die Bundesstraße 27 von Fulda kommend in Richtung Hünfeld. In Höhe der Anschlussstelle Marbach-Süd kam der Ford-Fahrer auf glatter Fahrbahn (Graupelschauer) und bedingt durch starken Seitenwind ins Rutschen und nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Ford gegen den Mercedes eines 30-jährigen aus Flieden, der auf B 27 von Hünfeld in Richtung Fulda fuhr.

Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Pkw-Lenker sowie die Beifahrerin im Mercedes verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

