POL-MS: Bushaltestellen und Autoscheiben in Gremmendorf, Angelmodde und im Geistviertel eingeschlagen

Nachtrag zur Pressemitteilung "Autoscheiben in Gremmendorf, Angelmodde und im Geistviertel eingeschlagen - Zeugen gesucht" (ots vom 22.10., 14:20 Uhr)

Neben den Autos beschädigten die unbekannten Täter in der Nacht zu Dienstag (20.10.) auch insgesamt fünf Bushaltestellenhäuschen an der Straße Am Blaukreuzwäldchen, an der Pommernstraße, am Gremmendorfer Weg und am Paul-Engelhard-Weg.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

