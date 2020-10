Polizei Münster

POL-MS: Autoscheiben in Gremmendorf, Angelmodde und im Geistviertel eingeschlagen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Dienstag (20.10.) in Gremmendorf, Angelmodde und im Geistviertel elf Autoscheiben ein.

In Gremmendorf machten sich die Unbekannten an der Paul-Engelhard-Straße und dem Biederlackweg an drei Fahrzeugen zu schaffen. Im Geistviertel zerstörten die Täter an der Elsässer Straße, der Werlandstraße, der Althoffstraße und dem Düsbergweg sechs Pkw-Scheiben. An der Straße Zum Erlenbusch in Angelmodde beschädigten sie die Scheiben von zwei Wagen.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

