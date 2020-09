Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-jähriger "Schwarzfahrer" entwendet Notfallhammer aus Intercity

Hannover/Magdbeurg (ots)

Am Mittwoch, den 23. September 2020 wurde die Bundespolizei in Magdeburg durch eine Kundenbetreuerin eines Intercitys, der auf der Strecke Hannover - Magdeburg eingesetzt war, gegen 10:50 Uhr um Unterstützung gebeten: In dem Zug befand sich ein junger Mann, der keinen Fahrschein vorweisen konnte, keinerlei Bargeld bei sich führte und sich zudem nicht ausweisen wollte. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg um 11:05 Uhr am Bahnsteig 6 stand eine Streife bereit und nahm den "Schwarzfahrer" in Empfang. Da er keinen Ausweis bei sich führte, wurde der Tatverdächtige für die Personalienfeststellung mit in die Dienststelle genommen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seiner Sachen kam ein Notfallhammer zum Vorschein. Der 18-jährige Deutsche gab auf Nachfrage der Bundespolizeien zu, diesen in dem Intercity entwendet zu haben. Somit muss der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann neben einer Strafanzeige wegen Leistungserschleichung mit weiteren Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen

