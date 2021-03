Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - E-Bikes gestohlen - Einbruch in Firmengebäude

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Eingangstür hält stand

Lauterbach - In der Nacht zu Freitag (12.03.) versuchten Unbekannte, in ein Bürogebäude in der Spessartstraße einzubrechen. Die Täter wollten augenscheinlich die Eingangstür aufhebeln, was jedoch misslang. Der Entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

E-Bikes aus Scheune gestohlen

Lauterbach / Maar - In der Nacht von Donnerstag (11.03.) auf Freitag (12.03.) brachen Unbekannte in eine Scheune im Bilsweg ein. Die Täter stahlen aus der Scheune zwei E-Bikes. Zum einen eins der Marke Giant in der Farbe Blau und zum anderen ein Rad der Marke Specialized in Grün. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Einbruch in Firmengebäude

Lauterbach - In der Nacht zu Freitag (12.03.) hatten es Unbekannte auf ein Firmengebäude in der Fuldaer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das komplette Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

