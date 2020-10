FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Mittwochabend

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn wurden am Mittwoch um 18:10 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der orthopädischen Klinik Volmarstein, Lothar-Gau-Str, alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Auf einer Station war es zu einer minimalen Rauchentwicklung gekommen, weil ein Brötchen zu lange auf dem Toaster lag. Der betroffene Bereich wurde auf natürliche Weise belüftet und der Einsatz konnte nach guten zwanzig Minuten beendet werden. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch noch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Einen weiteren Alarm gab es für die Löscheinheit Grundschöttel um 23:11 Uhr. In der Straße "Am Grünewald" war aus ungeklärter Ursache der Inhalt eines Papiercontainers in Brand geraten. Als die ersten Kräfte nach fünf Minuten vor Ort eingetroffen waren, stand der Inhalt des Containers schon in Vollbrand. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht und anschließend wurde der Container noch mit Wasser und Schaum geflutet. Der Einsatz konnte nach guten 45 Minuten beendet werden. Neben den Kräften der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.

