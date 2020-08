Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Täter werfen Scheibe ein

Emmerich (ots)

Am Montag (24. August 2020) gegen 00:05 Uhr hörte ein Zeuge an der Reeser Straße einen lauten Knall vom Gelände eines dortigen Sauna-Clubs. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes mit einem Stein eingeschlagen hatten. In das Gebäude waren sie aber allem Anschein nach nicht eingedrungen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

