Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Schulgebäude eingebrochen

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in eine Schule in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude am Europaplatz zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich die Unbekannten ohne Beute. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

