Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250321-205: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall!

Gummersbach (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute gegen 15:10 Uhr im Einmündungsbereich der Hülsenbuscher Straße und der Herreshagener Straße in Gummersbach-Steinenbrück! Hierbei wurde eine 19-Jährige Frau aus Bergneustadt und ihr gleichaltriger Beifahrer aus Gummersbach verletzt. Die junge Frau musste mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, während ihr Begleiter ambulant behandelt wurde. Die junge Fahrerin beabsichtigte zur Unfallzeit von der Herreshagener Straße nach links auf die Hülsenbuscher Straße einzubiegen, um ihre Fahrt in Richtung Westtangente fortzusetzen. Dabei übersah sie vermutlich den Pkw eines Gummersbacher Ehepaares (84 und 85), das zu dieser Zeit auf der Hülsenbuscher Straße in Richtung Strombach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich kurzzeitg gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell