Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240321-202: Randalierer stört Löscharbeiten

Wiehl (ots)

Mehrfach hat ein 54-Jähriger am Dienstag (23. März) versucht, in ein brennendes Gebäude zu gelangen.

Am frühen Dienstagabend, um 19:50 Uhr, brannte es im Keller eines Wohngebäudes in der Peter-Steinmetzler-Straße. Die Bewohner waren bereits evakuiert. Während die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt war, versuchte der alkoholisierte 54-Jährige immer wieder in das Gebäude zu gelangen. Dabei störte er die Löscharbeiten erheblich. Polizisten versuchten ihn daran zu hindern, in das Gebäude zu laufen. Daraufhin drohte er den Einsatzkräften mit geballten Fäusten und beleidigte diese. Schließlich blieb nichts anderes übrig als den renitenten 54-Jährigen mit Handschellen zu fixieren. Dabei trat dieser um sich und traf einen Beamten am Bein. Der 54-Jährge wurde zur Polizeiwache gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren.

