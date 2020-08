Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zwiebeln vom Feld gestohlen

Rhede (ots)

Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt: Eine Strafanzeige eingehandelt hat sich am Sonntag ein 50 Jahre alter Mann am Sonntag in Rhede - ein Zeuge ertappte den Mann dabei, als er am frühen Abend auf einem Feld an der Büngerner Allee zusammen mit einem Kind drei große Taschen mit dort angebauten Zwiebeln gefüllt hatte. Der Zeuge verständigte die Polizei.

